إحصائية مميزة لـ محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

كشفت شبكة ” أوبتا” للأرقام والإحصائيات، عن إحصائية مميزة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ويستعد محمد صلاح رفقة منتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

وكتبت شبكة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”:”منذ ظهوره الأول في كأس الأمم الأفريقية عام 2017، شارك محمد صلاح بشكل مباشر في %64% من أهداف مصر في البطولة”.

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وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح شارك في 9 من أصل 14 لـ منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حيث أحرز 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة نظيره موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.