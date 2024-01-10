بيبو يهدد لاعبي الاهلي بالعقوبات لهذا السبب

هدد خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لاعبي القلعة الحمراء، بتوقيع عقوبات عليهم خلال الفترة الحالية.

ووجه بيبو تحذيرًا للاعبي النادي الاهلي، وذلك من عدم الالتزام بالعودة لتدريبات الفريق المقرر لها غدًا الخميس، في الوقت المحدد.

وشدد بيبو على أنه سيتم توقيع عقوبات على من يخالف الأمر بالتواجد في الموعد المحدد لتدريبات الاهلي.

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وينتظم لاعبو الاهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في التدريبات الجماعية غدًا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهات المرحلة المقبلة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

ويحتل الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات.