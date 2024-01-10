تشافي يأمل أن تكون الكأس السوبر نقطة تحول أخرى في برشلونة

الرياص - اسماء السيد - الرياض: قال مدرب برشلونة تشافي هرنانديس الأربعاء في الرياض إنه يأمل أن يتوج فريقه بالكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم كي تكون مرة أخرى بمثابة نقطة تحول مهمة في موسم النادي الكاتالوني.

ويحتل بطل الليغا المركز الثالث في الدوري بفارق سبع نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا عقب نهاية دور الذهاب.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا، وصيف بطل مسابقة الكأس الموسم الماضي، الخميس في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر، وفي حال تأهله سيضرب موعدا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل مع أحد قطبي العاصمة ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان مساء اليوم.

ورفع برشلونة، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالمسابقة (14 مرة)، الكأس الموسم الماضي في السعودية أيضا، في أول ألقابه تحت قيادة تشافي، وكانت تلك لحظة مهمة لإثبات أن مشروعه يتطور.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي: "آمل (أن تكون هذه نقطة تحول)، أتمنى أن نجد الثبات في المستوى"، مضيفا "نحترم أوساسونا كثيرًا، بالتأكيد أننا المرشحون، لكنها مباراة تنتهي بالفوز أو الخسارة، وهي مباراة خروج المغلوب، ونحن بحاجة إلى إظهار أننا نريد أن نكون في النهائي".

وتابع "العام الماضي كان مثاليًا بالنسبة لنا، لقد منحنا (التتويج بالسوبر) الثقة والاستقرار".

وقتها عاد النادي الكاتالوني متوجا من الرياض وواصل انتصاراته في 10 من أصل 11 مباراة في الدوري في طريقه نحو رفع كأس الليغا.

وأكد قطب الدفاع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو أيضًا أن الفوز بالكأس السوبر مرة أخرى قد يكون مهمًا لتغيير الموسم المخيب للآمال حتى الآن.

وقال "كانت الكأس السوبر العام الماضي نقطة تحول، ونريد أن يكون الأمر نفسه هذا العام إنها كأس ونريد الفوز بها".

ويعاني برشلونة دفاعيًا هذا الموسم بعدما كان خط دفاع الرائع أحد أسباب تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

وتلقت شباك برشلونة 22 هدفًا في الدوري حتى الآن مقابل 20 هدفًا فقط في موسم 2022 23 بأكمله.

وأضاف أراوخو "(نحن بحاجة) إلى أن نكون أكثر فعالية في كلا المنطقتين، في الدفاع والهجوم، لكي نستقبل عددًا أقل من الأهداف".

وتابع "نعمل على تصحيح الأخطاء في الدفاع، وهو أمر ساعدنا كثيرًا الموسم الماضي، حيث استقبلنا القليل من الأهداف".

وارتبط أراوخو بالانتقال إلى بطل ألمانيا بايرن ميونيخ في الأسابيع الأخيرة في تقارير إعلامية، لكنه أكد أنه يفكر فقط في برشلونة.