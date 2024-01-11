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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 10-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اقترب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الفترة القادمة.

رضا سليم يقترب من المشاركة فى التدريبات الجماعية بدون التحامات

اقترب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الفترة القادمة، مع بعض الاحترازات خشية من تجدد إصابته بعد تعافيه من إصابة كسر عظمة الترقوة. رغم إنهاء الاتفاق بين الأهلي وموردن فيوتشر على غالبية الشروط بشأن إبرام صفقة تبادلية بموجبها ينضم عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء نظير انضمام ثلاثي شباب الأهلي أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد عبد الله إلى فيوتشر في الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن. نعى مسئولو النادى الأهلى، شقيق محسن صالح نجم الفريق الأسبق، ورئيس لحنة التخطيط بالأهلى، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر الفيس بوك: "الأهلي يتقدم بخالص التعازي للكابتن محسن صالح في وفاة شقيقه".

يناقش مارسيل كولر المدير الفن للأهلي مع إدارة الكرة بالقلعة الحمراء العروض المقدمة لإقامة معسكر خارجي للأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية في أحد الدول العربية، في ظل رغبة المدرب السويسري في إقامة معسكر خارجي للفريق بسبب طول فترة الراحة قبل عودة المنافسات في شهر فبراير المقبل.

يخضع الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الجديد للكشف الطبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة اليوم الأربعاء، تمهيدا لإتمام التعاقد معه بشكل رسمى، عقب إنهاء المفاوضات مع ناديه سيريس السويدى بشكل نهائى على كل التفاصيل المالية والتعاقدية.

دخل محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود قائمة اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم خط هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل بحث الإدارة الحمراء عن مهاجم محلي مميز، نظرا لشكواه من أزمة في مركز رأس الحربة خاصة مع تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، واقتراب الأخير من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.