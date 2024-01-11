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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 10-1-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، يدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب استعادة لاعبى الفريق المعارين لأندية أخرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقهم مع الأندية التي يلعبون لها في الفترة الجارية.

معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

تلقى أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، كما هائلا من التهاني من لاعبى كرة القدم، سواء معه فى الفريق أو بفريق أخر، بمناسبة عيد ميلاده الثامن والعشرون ، حيث أنه من مواليد 10 يناير 1996.

ساعات قليلة وتنتهى أزمة إيقاف القيد بنادى الزمالك، بعد أن قطع مسئولو الزمالك شوطا كبيرا في ملف رفع الإيقاف، حيث نجح مسئولو النادى فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة، وسداد جزء من مستحقات مساعدى فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر، كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى.

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تأجيل فتح ملف التجديد لمحمد صبحى حارس الفريق الأول، إلى بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي يشارك فيها المنتخب وتنطلق يوم 13 يناير الجارى حتى 11 فبراير المقبل، حيث يشارك اللاعب مع الفراعنة في البطولة.