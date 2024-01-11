موعد نهائي السوبر الإسباني بعد تأهل ريال مدريد

حقق فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد فوزا دراميا على نظيره أتليتكو مدريد في الدور نصف نهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-3 ليتأهل لنهائي البطولة.

والتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في إطار مباريات كأس السوبر الإسباني، وتستضيف المملكة العربية السعودية المباراة بين الفريقين.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن تتجه الأشواط الإضافية ليحسمها النادي الملكي لصالحه بنتيجة 5 – 3 ليحسم تأهله لنهائي البطولة.

اقرأ أيضًا – عرض هولندي للتعاقد مع هندرسون من الاتفاق السعودي

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد، الفائز من موقعة برشلونة وأوساسونا، في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم الأحد الموافق 14 من يناير الجاري.