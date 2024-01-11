ميلان يودع كأس إيطاليا من ربع النهائي على يد أتلانتا

ودع فريق ميلان كأس إيطاليا من دور ربع النهائي بعد خسارته اليوم أمام أتلانتا في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان سيرو الدولي.

خسر ميلان على يد أتلانتا بهدفين مقابل هدف ليودع الروسنيري كأس إيطاليا من دور ربع النهائي.

أفتتح رفائيل لياو التسجيل لصالح ميلان في الدقيقة 45، بينما سجل تيون كوبمينرس ثنائية أتلانتا في الدقيقة 46 ثم الدقيقة 59 من ضربة جزاء.

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ليتأهل أتلانتا إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بينما يودع فريق ميلان البطولة من دور ربع النهائي.

وشهدت مباريات ربع نهائي الكأس التي أقيمت اليوم فوز لاتسيو على روما بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس مع نظيرة فريق فروسينرني مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.