الامارات | «أبيض اليد» يدشن حلم المونديال اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الوطني لكرة اليد، في الثانية من ظهر اليوم، مشواره في البطولة الآسيوية الـ21 المقامة في البحرين حتى 25 الجاري، المؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، إذ يواجه منتخب هونغ كونغ على صالة مدينة خليفة، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً منتخبي كازاخستان والبحرين.

ويتطلع المنتخب لانتزاع إحدى بطاقتي المجموعة (الأول أو الثاني) المؤهلة إلى دور الثمانية الذي ينطلق 18 يناير الجاري، ويتحدد على أثره هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي، الحاصلة على بطاقات التأهل إلى كأس العالم 2025.

وخاض المنتخب، أمس، الحصة التدريبية الأخيرة على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب، الفرنسي دانييلو برستوفاك، ومساعديه الوطنيين خالد أحمد وطارق إبراهيم.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، فيصل الطواش، جاهزية المنتخب لدخول أجواء البطولة، وقال الطواش لـ«الإمارات اليوم»: «حرص الجهاز الفني خلال المعسكر الخارجي على خوض تجارب ودية تماثل من حيث ضغط المباريات تلك التي يخوضها لاعبونا في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الهدف بالمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم 2025، وتكرار حلم عودة (الأبيض) إلى المونديال بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2015».