الامارات | أحمد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين ضمن فئات الدورة الـ12 للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحُكّام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

جاء ذلك خلال الحفل الكبير الذي أقيم أمس، في قاعة أرينا بمدينة جميرا في دبي، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وشارك في التكريم مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وموزة المري، أمين عام الجائزة، كما حضر الحفل الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية والعربية والدولية، ومسؤولي القطاع الرياضي.

وتخلل الحفل عرض فيلم عن الدورة الـ12، والتي تعد الأكبر، حيث تضمّن أهم الإحصاءات، من حيث عدد المترشحين الذي بلغ 545 مترشحاً، و30 فائزاً في مختلف الفئات، وكذلك في تنوع الرياضات وإضافة فئة جديدة للناشئين العرب. وقبل انطلاق حفل تكريم الفائزين التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع رعاة وشركاء الدورة الـ12 للجائزة.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الفائز بجائزة «الشخصية الرياضية الإماراتية»، وتسلّمها نيابة عن سموه، الشيخ حميد بن عمار النعيمي.

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم جائزة فئة «رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى» إلى حبيب نور محمدوف من روسيا، الذي يحمل أطول سلسلة من دون هزيمة، بواقع 29 مباراة في فنون القتال المختلطة. كما كرّم سموه، الفائز بجائزة «الشخصية الرياضية العالمية»، وذهبت إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس أمناء الجائزة والفائزين من الرياضيين والفِرَق والمؤسسات في الفئات الأخرى للجائزة، وفي مقدمتهم الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح، من الكويت، الفائز بجائزة «الشخصية الرياضية العربية»، ونادي دبي لسباق الخيل، الفائز في فئة «المؤسسة الإماراتية»، وتسلَّم الجائزة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل.

كما كرّم سموه، الاتحاد الدولي لكرة السلة الفائز بجائزة «المؤسسة العالمية»، وتسلّم الجائزة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، من قطر، كما شمل التكريم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد اليوناني، أندرياس زاغكليس، الأمين العام للاتحاد.

وإماراتياً، تم تكريم بطل العالم في القدرة والتحمل ضمن فئة «الرياضي الإماراتي» سالم الكتبي، وبطل العالم في الجوجيتسو خالد الشحي، وفي فئة «الإداري الإماراتي» فاز بها عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتسلّم الجائزة نيابة عنه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفي فئة «الفريق الإماراتي» فاز بها منتخب الإمارات لقفز الحواجز، وتسلم الجائزة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأعضاء الفريق: عبدالله المري، وعبدالله المهيري.

رياضي ناشئ إماراتي

شمل التكريم في بقية الفئات ستة رياضيين ناشئين من الإمارات من مختلف الألعاب الرياضية، تقديراً لإنجازاتهم، وفاز بالمركز الأول: سلطان محمد، لاعب منتخب الإمارات ونادي الذيد للرماية، وثانياً أحمد العبدولي، لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وثالثاً: ميرة الشحي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي الوصل للسباحة، ورابعاً: زمزم الحمادي، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وخامساً: الهيام البلوشي، لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وسادساً: سعيد العوضي، من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بطل الدراجات المائية.

وضمن فئة «الناشئين العرب» تم تكريم بطلة تنس الطاولة المصرية هنا جودة، وثانياً: نجم الكاراتيه السعودي عبدالعزيز السيف، وثالثاً: بطلة التنس التونسية نور سحنون، ورابعاً: نجم الجودو الجزائري عبدالرحيم مجاهد، وخامساً: نجمة التنس المغربية ملاك العلامي، وسادساً: بطل رفع الأثقال السوري أحمد شماع.

الرياضي العربي

وضمن فئة «الرياضي العربي» تم تكريم بطلة العالم في الملاكمة، المغربية خديجة مرضي، وبطلة العالم في رفع الأثقال، التونسية غفران بالخير. وفي فئة «الحكم العربي»، فازت بها المغربية بشرى كربوبي. وفي فئة «الإنجازات الرياضية المستدامة» فاز بها المغربي سفيان البقّالي، بطل العالم في ألعاب القوى ضمن سباقات 3000 متر موانع.

وتم كذلك تكريم ضمن فئة «رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة - فئة أصحاب الهمم»، الجزائرية نسيمة صافي، بطلة العالم لألعاب القوى، وكذلك الفائز بفئة «الفريق العربي» المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث تسلّم الجائزة طارق نجم، الأمين العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحظي بالتكريم أيضاً ضمن فئة «الإداري العربي» العراقي محمد حسن الشمري، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وفي ختام الحفل ألقى جياني إنفانتينو، كلمة المكرمين، أعرب خلالها عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والجهود التي تبذلها دبي لتطوير قطاع الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً جهود القائمين على الجائزة التي أصبحت محفلاً عالمياً لتكريم الإبداع الرياضي.

• منصور بن محمد يُكرّم عدداً من الفائزين ومجلس أمناء الجائزة.

• نال عمار بن حميد النعيمي جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية، وإنفانتينو الشخصية العالمية، وطلال الفهد الشخصية العربية.