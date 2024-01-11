الامارات | اتحاد الشطرنج يعتمد 14 بطولة محلية في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج، برئاسة سلطان الطاهر، النشاط المحلي وبطولات عام 2024، والمشاركات الخارجية، في مقدمتها المشاركة بمنتخبي الرجال والسيدات في الأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي سيقام في العاصمة المجرية بودابست، خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، والمشاركة في كأس العالم تحت 8 و10 و12 سنة في مدينة باتومي بجورجيا، خلال الفترة من 22 يونيو إلى الثاني من يوليو المقبلين.

وأكد سلطان الطاهر أن «الموسم الجديد يشهد 14 بطولة محلية، وينطلق ببطولة الإمارات الفردية الشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة يوم 27 يناير الجاري بنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف المفتوحة والإناث يوم 28 يناير الجاري».