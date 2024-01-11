الامارات | هجن الرئاسة والشحانية تتألق في مهرجان ولي عهد دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت كل من هجن الرئاسة وهجن الشحانية في ظهورهما الأول في تحديات اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وأقيمت السباقات على مدار 17 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وشهدت تحديات هجن أصحاب السموّ الشيوخ مشاركة أكثر من 536 مطية.

وفازت هجن الشحانية بالمركز الأول في الشوط الرئيس للقايا البكار عن طريق «هجمة»، بقيادة سالم فاران المرّي، بزمن 7:17:1 دقائق، أما الشوط الرئيس للقايا الجعدان كان من نصيب هجن الرئاسة بواسطة «شاهين»، تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بزمن 7:18:9 دقائق.

وسجلت هجن زعبيل ظهورها القوي في الشوط الثالث للقايا البكار، حيث قاد راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى الصدارة، مسجلة 7:23:2 دقائق، أما الشوط الرابع للقايا الجعدان شهد فوز هجن الرئاسة بواسطة «شاهين»، الذي قاده إلى الصدارة محمد زيتون المهيري، بزمن 7:20:4 دقائق.

في المقابل، تسجل شعارات أصحاب السموّ الشيوخ، اليوم، ظهورها الثاني في المهرجان، من خلال مشاركتها في تحديات سن اليذاع.

على صعيد متصل، أقيمت بالقرية التراثية في المرموم، فعاليات اليوم الثالث من مزاد المرموم الـ11 للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، إذ نجح علي راشد العويسي، في حصد ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب الواضح «العاصفة»، والأم «متعبة»، مقابل 200 ألف درهم.

وحصد سلطان يوسف غانم أهلي، ملكية البكرة بنت الفارس «العاصفة»، والأم «الشبابية» مقابل 200 ألف درهم، وذهبت ملكية القعود ولد سكر «العاصفة»، والأم «شمعة» إلى محمد راشد بن مرخان، الذي دفع مقابلها 100 ألف درهم.