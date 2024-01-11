تدربت منفردا.. حمزة المثلوثي يكشف بدايته الصعبة مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدولي التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن فريق نادي الزمالك، عن بدايته الصعبة عندما جاء إلى مصر بعد الانتقال من نادي الصفاقسي التونسي إلى القلعة البيضاء.

وقال "المثلوثي"، في لقائه ببرنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، إنه انضم إلى للزمالك في وقت صعب، والفريق كان خاسرًا نهائي القرن أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أنه جاء في ظروف صعبة مر بها نادي الزمالك منها أزمات المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، كما أن أمير مرتضى منصور طالبه بالتدريب منفردًا وعدم الانضمام للفريق في التدريبات الجماعية.

وأوضح أنه تدرب في البداية بمفرده مع نادي الزمالك، وهذه الفترة كان بها فيروس كورونا، والتحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.