شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد تحت 20 سنة يفتتح بطولة استادات الدولية أمام رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 سنة بقيادة مديره الفنى طارق محروس ، نظيره المجر السادسة مساء اليوم الخميس ، فى إفتتاح منافسات بطولة استادات الدولية فى نسختها الأولى، و التى تنظمها شركة استادات للاستثمار الرياضى بالتعاون مع اتحاد كرة اليد، والتى ستقام على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن، يتقابل منتخب رومانيا مع المجرغدا الجمعة فى نفس التوقيت قبل أن تختتم البطولة يوم السبت بلقاء مصر أمام المجر .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ،أحمد عبد الرحيم و يوسف ناجى و يوسف وليد و أحمد تغيان و يوسف أحمد و معاذ عزب و أمين حسين و ياسين عبد المنعم و عمر يوسف و زياد عبد الرحيم و احمد أسامة و محمد عماد و عمر صلاح و زياد حشاد و محمد وائل و أحمد حسن و على ماجد و محمد مؤمن و بلال إبراهيم و عمر مصطفى و أحمد عجلان وعمر عدلان .

وتنظم البطولة شركة إستادات للاستثمار الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد بمشاركة منتخبات مصر والمجر ورومانيا.

وتستضيف ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة جميع المباريات والتدريبات للفرق المشاركة في البطولة.

وتعد هذه البطولة الودية، والتي ستقام في نفس التوقيت من كل عام، استعدادًا للمنافسات التي تخوضها هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة منتخب مصر تحت 20 عاما في بطولة أفريقيا ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا في بطولات أوروبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في نفس الموعد من كل عام بمشاركة منتخبات أكثر في النسخ المقبلة ، لتقوية المنافسة ولتكون خير اعداد للمنتخبات المشاركة لبطولاتهم الرسمية على أن تضم عدد منتخبات أكبر ومن قارات مختلفة.