شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش النهائية على حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش النهائية على حل أزمة القيد التى أرهقت القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية ومنعت النادى من التعاقد مع صفقات جديدة يدعم بها صفوفه لسد أوجه العجز والثغرات فى مختلف المراكز.

وقطع مسئولو نادى الزمالك شوطاً كبيراً فى التواصل مع الجهات المختلفة التى تسببت فى إيقاف قيد القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية،حيث استطاعوا سداد مستحقاد مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق وكذلك الغانى بنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق،وحق رعاية البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيما نداى لاعبا الفريق.

ويتبقى على مسئولو نادى الزمالك الأزمة الأكبر التى تخص سبورتنج لشبونة البالغة مليون ونصف المليون دولار،حيث توصل مسئولو القلعة البيضاء مع النادى البرتغالى إلى صيغة تفاهم لسدادها وقد تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حل أزمة القيد رسمياً.