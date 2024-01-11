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دونجا: لو خيرت بين الأهلي والزمالك سأختار الأبيض

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تفاصيل مفاوضات الأهلي معه قبل الانتقال إلى القلعة البيبضاء قادما من بيراميدز عام 2022.

 

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية ببرنامج اللعيب عبر قناة "إم بي سي مصر": "نادي الزمالك كبير وأي لاعب في مصر وإفريقيا يتمنى يلعب للقلعة البيضاء، ولم أفكر في الانضمام لنادي آخر".

 

وأضاف: "الأهلي تحدث معي في فترة من الفترات من أجل الانضمام له، وهذا الحديث كان منذ ثلاثة سنوات عندما كنت لاعبًا في بيراميدز، أمير توفيق هو من تحدث معي، وكان ردي عليه أنا ألعب في بيراميدز لو الأهلي يحتاج لي يتواصل مع النادي".

 

وتابع: "لا أعرف ما الذي حدث بعد ذلك، الناس كلها تعلم أن رغبتي الأولى للزمالك، والذي أراه في الشارع من حب جمهور الزمالك لي يجعلني ألعب في الزمالك وأنا زملكاوي".

 

واختتم: "لو كان هناك عرضين من الأهلي والزمالك، كنت سأختار الزمالك، قراري منذ البداية هو الانتقال للفريق الأبيض"

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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