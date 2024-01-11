مدافع زد يقترب من الانضمام إلى الزمالك في الشتاء

كشفت تقارير إعلامية في الساعات الماضية عن دخول اسم جديد من الدوري المصري دائرة اهتمامات نادي الزمالك تمهيدًا للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت جلسة بين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة مع مسؤولي زد لمعرفة موقفه من أجل الموافقة على رحيل مصطفى العش لصفوف الفارس الأبيض.

وأوضح أن الزمالك يدرس إبرام صفقة تبادلية مع زد برحيل أحمد عبد الرحيم إيشو مقابل التعاقد مع مصطفى العش خلال الميركاتو الجاري.

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وكان زد قد وقع مع مصطفى العش مطلع الموسم الجاري قادما من غزل المحلة في صفقة وصلت قيمتها لـ17 مليون جنيه.

وعلى سياق اخر قرر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.