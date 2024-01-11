4 لاعبين خارج قائمة منتخب مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للمواجهة المرتقبة أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

وستنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره موزمبيق مساء الأحد القادم على ستاد فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة أبيدجان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يطيح فيتوريا في الساعات القادمة بـ4 لاعبين من قائمة المنتخب الوطني، والتي تضم حاليًا 27 لاعبًا.

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ويأتي قرار فيتوريا بالإطاحة برباعي من قوام الفراعنة وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة حيث أن القائمة النهائية تتراوح عددها بين 23 و27 لاعبا.

ويتيح فقط لـ23 لاعبًا التواجد في قائمة أي منتخب بكل مباراة بالبطولة على أن يكون 11 لاعبا و12 على مقاعد البدلاء، ليكون هناك رباعي مستبعد في الأخير من اللقاء.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو -مهند لاشين – محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا .