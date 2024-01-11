"تاريخي".. جريزمان يتربع على عرش هدافي أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل البرتغالي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد هدفا في خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 5-3، أمس الأربعاء، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأصبح جريزمان الهداف التاريخي لنادي أتلتيكو مدريد برصيد 174 هدفا، متفوقا على الإسباني لويس أراجونيس صاحب الـ 173 هدفا.

وانضم أنطوان إلى أتلتيكو في موسم 2014/15 قادما من ريال سوسيداد، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى مدريد شارك معهم في 368 مباراة وبواقع "28.369" دقيقة، ساهم خلالهم في 254 هدفا (سجل 174، قدم 80 تمريرة حاسمة).

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