"صلاح ثانيا".. أغلى 10 لاعبين بكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير، بمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، حيث تقام البطولة في الفترة من يوم 13 من الشهر الجاري حتى 11 فبراير.

وجاء الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثاني ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في الأمم الإفريقية 2023، ولم تشهد القائمة أي لاعب محلي.

ونستعرض لكم قائمة أغلى 10 لاعبين بكأس الأمم الإفريقية 2023:

1.فيكتور أوسيمين (نيجيريا) - 110 مليون يورو

2.محمد صلاح (مصر) - 65 مليون يورو

3.أشرف حكيمي (المغرب) - 65 مليون يورو

4.محمد قدوس (غانا) - 45 مليون يورو

5.أندريه أونانا (الكاميرون) - 40 مليون يورو

6.عثمان ديوماندي (كوت ديفوار) - 40 مليون يورو

7.سيرهو جيراسي (غينيا) - 40 مليون يورو

8.إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) - 40 مليون يورو

9.نايف أكرد (المغرب) - 38 مليون يورو

10.نيكولاس جاكسون (السنغال) - 35 مليون يورو

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