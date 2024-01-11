الامارات | اعترافات جديدة من حكام تورط برشلونة أكثر في قضية "نيغريرا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت وسائل إعلام إسبانية الضوء أكثر خلال الساعات الماضية على تفاصيل جديدة بخصوص قضية "نيغريرا"، والتي يُتّهم فيها نادي برشلونة رسميا بدفع رشى تناهز 8 ملايين يورو على مدى 17 عاما لنائب رئيس لجنة التحكيم الإسبانية السابق خوسيه ماريا نيغريرا، وذلك من أجل منحه الأفضلية في قرارات تحكيمية خلال مباريات عديدة طوال الفترة بين 2001 و2018.

وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن أحدث التصريحات لحكام كرة قدم إسبان، بينهم من اعتزل التحكيم حديثا، وهو ماتيو لاهوز، إلى جانب سانتياغو لاتري، وألفونسو بينو زامورانو، ورطوا برشلونة أكثر في القضية. ومن ذلك تأكيدهم أنهم إلى جانب حكام آخرين، كانوا يتناولون الطعام باستمرار خلال أوقات المباريات في مطعم تابع لنيغريرا، وأن نادي برشلونة كان يرسل لهم سيارات فاخرة لتنقلاتهم من المطعم إلى ملعب كامب نو، كلما كانت عندهم مباراة خاصة ببرشلونة. وهذا إلى جانب مرافقتهم أيضا بعد المباراة إلى المطعم، أو نقلهم بسيارات خاصة إلى وجهتهم.

وأكد لاهوز أنه بالفعل كان يتم الترتيب لوجبات الطعام الخاصة في مطعم نيغريرا خلال أوقات المباريات الخاصة ببرشلونة ولكل طاقم التحكيم. وأن نجل نيغريرا كان يتوسط في هذه الامور بالتنسيق مع نادي برشلونة.

وينفي برشلونة أن يكون تعمد الدفع ماليا لنيغريرا من أجل تفضيله تحكيميا، وقال إن الاموال كانت ترسل له لانه كان يقدم خدمات استشارية في مجال التحكيم للنادي. لكن أدلة كثيرة متراكمة زادت من صعوبة مهمة برشلونة في تبرئة ساحته، خاصة في ظل التصريحات الجديدة للحكام.