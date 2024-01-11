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خاص| المصري البورسعيدي يُعلن رفع الحجز على الأرصدة

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النادي المصري البورسعيدي حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد صدور حجز علي أرصدته في البنوك وذلك بسبب حكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.

 

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" تحدث رجب عبدالقادر المتحدث الرسمي للنادي المصري البورسعيدي عن أخر تطورات الأزمة.

وقال رجب عبدالقادر: "القصة ان محامي لدي المجلس السابق رفع قضية أن لديه أتعاب لم يتم تسويتها، وحصل علي حجز في البنوك بموجب الحكم القضائي".

 

وتابع: " ليس من حق المحامي أن يتخذ هذا الإجراء، لأن أي شيئ يخص رئيس النادي شخصيًا ليس للنادي علاقة بها".

وأكمل المتحدث الرسمي للمصري البورسعيدي تصريحاته: " مجلس إدارة نادي المصري سيتخذ إجراءاته في الساعات القادمة للحفاظ علي الأموال العامة".

وأردف: " الحجز سيفك تلقائي بمجرد دفع المبلغ، وهو مليون جنيه تقريباً".

وأختتم: " تم بالفعل سحب المبلغ من حساب النادي ورفع الحجز عن أرصدة النادي بالبنوك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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