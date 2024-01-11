قرار صارم داخل الزمالك بخصوص ملف الراحلين في الشتاء

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن قرار صارم بخصوص ملف الراحلين داخل نادي الزمالك بعد ارتباط أكثر من لاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” الزمالك يرفض التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق في يناير وتأجيل مناقشة العروض لنهاية الموسم”.

وتابع في حديثه” “الزمالك يعلن خلال ساعات عن حل أزمة القيد بشكل رسمي”.

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ومنح الجهاز الفني بـ الزمالك ك بقيادة معتمد جمال اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

وحصل اللاعبون داخل القلعة البيضاء. على راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل.