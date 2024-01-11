نجم يوفنتوس يحسم قراره النهائي بشأن الرحيل عن الفريق

بات المهاجم الإيطالي، مويس كين، قريبا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الفترة القادمة لكي يخوض تجربة جديدة في مسيرته.

وذكرت صحيفة توتو سبورت أنه ينبغي أن يكون مستقبل مويس كين بعيدا عن تورينو، حيث لا يزال مهاجم يوفنتوس خاض 12 مباراة هذا الموسم، دون أن يسجل أي هدف، لكنه لن يكون راضيًا عن استخدامه، ويعد الهدف هو اللعب بشكل أكثر اتساقًا.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية إن السباق للوصول إلى اللاعب سيكون بين فيورنتينا ومونزا وهم المهتمين جدًا بأداء الصبي في الجزء الثاني من الموسم.

ويغد الفيولا سيكون له أفضلية على البريانزا في الوصول إلى اللاعب خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، سيلعب يوفنتوس اليوم الخميس أمام فروزينوني ضمن منافسات كأس إيطاليا.