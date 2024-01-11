من "ابن النادي" لـ "بيدور على نادي".. حكاية رمضان صبحي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة ارتباط اسم لاعب بيراميدز رمضان صبحي بفريقه السابق النادي الأهلي، إذ قال الإعلامي أحمد شوبير إن اللاعب يفكر في الاحتراف الخارجي بسبب غلق طريق عودته إلى الأحمر.

ويرى شوبير أيضا أن صبحي "أهلاوي" وفي حال انتهاء مشاكله مع الأحمر مع نهاية عقده مع الفريق السماوي (عام 2025) سيعود ويوقع على "بياض"، إلا أن الإعلامي مهيب عبد الهادي أكد أن النادي المقبل للاعب هو الزمالك.

وبدأت قصة رمضان صبحي مع الأهلي من لقب "ابن النادي"، عندما كان محترفا في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017، حينها سجل إعلان لأحد الشركات مع باقي لاعبي الفريق الأحمر، وظهر في "فيديو كول" من الخارج، قائلا: "أول مرة بعيد عن أهلي، وحشتني وقفتي في الملعب، هرجع واعزمكم المرة دي، هي دي جدعنة ابن النادي".

واعتاد صبحي الاحتفال مع جماهير الأهلي بهتاف "ابن النادي"، لكن اختلف الأمر حينما عاد للأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد في 2019، وتفاوض الأحمر لشراء ناشئه مرة أخرى، إلا أن اللاعب رفض العودة إلى الأهلي.

وكتب الأهلي حينها في بيان رسمي: "رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز"، كما أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأول تفاوضه مع نادي رمضان صبحي لعودته، لكن اللاعب عاد في كلامه.

وفي سبتمبر 2020، انتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز، لكن بعد عامين وبالتحديد 2021 أعرب عن رغبته في العودة إلى الأهلي، وقال خلال أحد البرامج: "أكيد طبعًا نفسي أرجع الأهلي بس ميبقاش غير بموافقة بيراميدز".

وكان رمضان صبحي من ضمن اللاعبين الذين تربطهم علاقة قوية مع جماهير الأهلي، إذ أنه كان من ناشئين الأحمر، وخاص مع الأهلي 110 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 21، فيما لعب مع بيراميدز 113 مباراة، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 21.

اقرأ أيضًا:

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023

الفراعنة الأكثر تتويجًا.. الكاف يستعرض الفائزين بكأس أمم إفريقيا على

لإصلاح ما أفسده موديست و5 آخرين.. وسام أبو علي صفقة أحلام الأهلي