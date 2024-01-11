موعد وصول موسيماني إلى السعودية لتولي قيادة فريق أبها

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدرب الأسبق للنادي الاهلي من العودة إلى الدوري السعودي مرة اخرى.

آشارت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس عن رغبة نادي أبها في التعاقد مع بيتسو موسيماني لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

بحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن فإن نادي أبها وقع على عقود التعاقد مع بيتسو موسيماني لتولي قيادة الفريق الأول خلفاً للمدرب السابق يوسف المناعي.

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وأوضحت التقارير أن إدارة نادي أبها بقيادة أحمد الحديثي، اتفقت مع موسيماني على بدء مهمته الفنية من يوم السبت المقبل، مع عودة اللاعبين من الإجازة الممنوحة لهم خلال فترة التوقف الحالي.

الجدير بالذكر أن موسيماني يمتلك خبرة في الدوري السعودي حيث سبق زتزلى تدريب فريق أهلي جدة أثنا تواجدة في دوري يلو، وقاد الراقي للصعود إلى دوري روشن مرة اخرى.