فيفا يغرم الاهلي عقب مشاركته في كأس العالم الأندية

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” غرامة مالية على النادي الاهلي عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي أقيمت في السعودية.

وحصد فريق الاهلي برونزية كأس العالم للأندية 2023، والتي أقيمت في السعودية الشهر الماضي.

وقرر فيفا خصم مبلغ مالي من النادي الاهلي وقدره 100 ألف دولار من قيمة المكافأة الخاصة بحصده الميدالية البرونزية، عقب فوزه على حساب نظيره أوراوا الياباني بسبب عدة مخالفات.

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وتم توقيع عقوبة مالية على الاهلي في كأس العالم للأندية بسبب الإنذارات التي تلقاها لاعبه خلال منافسات المونديال، إضافة إلى البطاقة الحمراء التي حصل عليها أنتوني موديست مهاجم الفريق.

وتضمنت العقوبة اقتحام جماهير الاهلي في السعودية، لتدريبات الفريق الأحمر، قبل مواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأشعلت جماهير الاهلي الشماريخ خلال المباريات وهو ما تمنعه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.