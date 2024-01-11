رسالة كولر لجماهير الاهلي بعد إنتهاء اجازته في سويسرا

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي رسالة إلى جماهير المارد الأحمر عقب انتهاء اجازته في سويسرا.

كتب مارسيل كولر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بعد فترة شاقة خضنا فيها 23 مباراة في 100 يوم منها 10 مباريات في آخر 33 يوم قبل التوقف الدولي يتخللها رحلات سفر طويلة ومرهقة “.

وتابع: “سافرنا إلى تنزانيا مرتين وكذلك السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.. بعدها انهمكنا 3 أسابيع في معسكر طويل؛ من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر المصري “.

وأضاف مدرب الاهلي: “لم نعرف سوى التدريبات الشاقة ومشاهدة عدد لا حصر له من الفيديوهات وتحليلها استعدادا لضغط وشدة مباريات على أعلى مستوى “.

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وواصل كولر: ” بعد أن كللت جهودنا بـ برونزية كأس العالم ثم كأس السوبر المصري كان لابد من استراحة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمرحلة القادمة التي تحتاج منا كل ذرة عرق وتعب وجهد.. خاصة في ظل غياب 12 لاعب مع منتخباتهم سواء الأول أو الأوليمبي”.

وأختتم قائلاً: “و في فترة الاجازة وسط ثلوج جبال سويسرا الخلابة التي تمنحني دوما القوة و الصفاء لم أقم فقط باعادة شحن طاقتي لكن استغللت انا و جزء من فريقي المساعد تلك الاجازة لحضور الدورات التدريبية الالزامية في برن لتجديد رخصة التدريب (UEFA Pro)، ورسالتي إلى جمهور الاهلي وحشتوني كثيراً”.

