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رئيس الـ"فيفا" يشيد بالنادي الأهلي عبر خطاب رسمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الأهلي عبر بيان رسمي أن رئيس النادي محمود الخطيب تلقى تهنئة خاصة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحصول المارد الأحمر على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2023.

وأوضح النادي الأهلي في البيان أن إنفانتينو أشاد بمستوى الفريق في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية ، مؤكدا أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والأحترافية والاهتمام بالتفاصيل الإدارية، متمنيا التوفيق الدائم للفريق والمنظومة كاملة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز بالميدالية البرونزية بعد تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، وبعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، لعب المارد الأحمر مع أوراوا لتحديد المركزين الثالث والرابع والفوز بنتيجة 4-2.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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