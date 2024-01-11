رئيس الـ"فيفا" يشيد بالنادي الأهلي عبر خطاب رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الأهلي عبر بيان رسمي أن رئيس النادي محمود الخطيب تلقى تهنئة خاصة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحصول المارد الأحمر على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2023.

وأوضح النادي الأهلي في البيان أن إنفانتينو أشاد بمستوى الفريق في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والأحترافية والاهتمام بالتفاصيل الإدارية، متمنيا التوفيق الدائم للفريق والمنظومة كاملة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز بالميدالية البرونزية بعد تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، وبعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، لعب المارد الأحمر مع أوراوا لتحديد المركزين الثالث والرابع والفوز بنتيجة 4-2.