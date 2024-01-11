الامارات | أرسنال يسعى لضم لاعب سابق في ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع نادي أرسنال نصب عينه التعاقد مع مهاجم صريح خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن مدرب فريق أرسنال، الإسباني أرتيتا معجب بقدرات مواطنه، لاعب خيتافي الإسباني، بورخا مايورال، اللاعب السابق لريال مدريد، والذي سجل في الموسم الجاري 12 هدفا، ولا يتفوق عليه سوى متصدر الهدافين، نجم الريال، الانجليزي جود بيلينغهام.

وأسهم مايورال بـ 15 هدفا في 22 مباراة مع خيتافي في كل المسابقات، منها 12 هدفا في "الليغا". وتقدم أرسنال بعرض مبدئي بـ 25 مليون يورو، لكن إدارة خيتافي رفضته، وطالبت بمبلغ لا يقل عن 45 مليون يورو من أجل السماح برحيل أهم لاعب في صفوف الفريق في وسط الموسم.