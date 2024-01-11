جلوب سوكر.. موعد الإعلان عن أفضل نادي في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب عشاق الساحرة المستديرة بصفة عمة،و جماهير الأهلي خاصتا، الى موعد انطلاق حفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقرر لها يناير الجاري.

حفل جوائز جلوب سوكر

وينافس النادي الأهلي نظيره مانشستر سيتي على حصد اللقب في حفل أفضل نادي في الشرق الأوسط خلال توزيع جوائز جلوب سوكر المقرر لها يوم 19 يناير 2024 في دبي.

وتسلم النادي الأهلي، الدعوة الرسمية لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، الذي تستضيفه الإمارات يوم 19 يناير الجاري بحضور العديد من نجوم الكرة العالمية.

واستقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وفدا رسميا لتسلم الدعوة الخاصة بحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، في حضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات العامة بالقلعة الحمراء.

وعبر محمود الخطيب خلال استقباله الخليج 365 الرسمي عن سعادته بالألقاب التي حصدتها الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم.

ومن المنتظر أن يتواجد وفد رسمي من الأهلي في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر بمدينة دبي بالإمارات.

وترشح الأهلي لجائزة أفضل ناد في منطقة الشرق الأوسط، بجانب جائزة أفضل ناد في العالم عن عام 2023.

وترشح أيضا السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي لجائزة أفضل مدرب بالعالم، كما تم ترشيح محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

يذكر أن الأهلي كان قد فاز خلال الموسم الماضي ب5 ألقاب، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث في مونديال الأندية الشهر الماضي.