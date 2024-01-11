نجم ليفربول يكشف عن مهمتة الجديدة في غياب محمد صلاح

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول الإنجليزي عن دورة الجديد مع الفريق في غياب النجم الدولي المصري محمد صلاح.

يغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

كان من المقرر أن يدفع المدرب الألماني يورجن كلوب بـ سوبوسلاي مكان محمد صلاح في غيابه.

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قال سوبوسلاي في تصريحات عبر Nemzeti Sport: “إذا كان السؤال هو ما إذا كنت سألعب في مركز الجناح، فإجابتي هي أنه ليس مستبعدًا، وأنا ألعب حيث تكون هناك حاجة إلي”.

وتابع: “لم نتحدث حتى الآن عن مهمتي الجديدة في غياب محمد صلاح ولكن المهم الآن أن أعود للعب قريباً”.

ويغيب سوبوسلاي عن المشاركة مع ليفربول منذ بداية شهر يناير الجاري بسبب إصابة في اوتار الركبة ومن المتوقع أن يعود للملاعب قريباً.