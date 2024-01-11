فانتازي... أفضل 5 لاعبين للجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة الحادية والعشرين من البريميرليج، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الجمعة الساعة 8.15 مساء.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

يشير مستوى البرتغالي خارج أرضه إلى أنه سيكون لاعب مهم في رحلة مانشستر سيتي إلى نيوكاسل يونايتد.

وحقق سيلفا 57 نقطة في المباريات خارج أرضه في موسم 2023/24، واحتل المركز الثاني في فريق مانشستر بعد ايرلينج هالاند البالغ 61 نقطة.

وسجل سيلفا في كل من المواجهتين الأخيرتين لمانشستر سيتي خارج الديار، حيث حقق 22 نقطة.

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لم يضع الظهير الأيسر لبرايتون أي فرصة لتذكير مدربي فانتازي بإمكانياته الهجومية منذ عودته من الإصابة.

وسجل إستوبينان في اثنتين من آخر ثلاث مباريات لفريق برايتون في جميع المسابقات، بما في ذلك هدف ضد توتنهام هوتسبر في الأسبوع 19.

وأدى هدفه في الفوز 4-2 على توتنهام إلى رفع رصيد الإكوادوري إلى هدفين وثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات فقط في موسم 2023/24.

بن بريريتون (شيفيلد يونايتد) 5 مليون جنيه إسترليني

يمنح جدول المباريات الجيد لفريق شيفيلد يونايتد الفرصة لتألق لاعب خط الوسط التشيلي القادم على سبيل الإعارة من نادي فياريال.

مالو جوستو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

بتكلفة 4.2 مليون جنيه إسترليني فقط، يمكن أن يقدم الظهير الأيمن الفرنسي قيمة كبيرة مقابل سعره خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتشير العروض التي قدمها جوستو في ستامفورد بريدج إلى أنه قادر على تحقيق الكثير من النقاط أمام فريق فولهام يوم السبت، حيث قدم جميع تمريراته الحاسمة الثلاثة هذا الموسم خلال مشاركاته الخمس على أرضه.

لايلي فوستر (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يعود المهاجم الجنوب أفريقي من الإصابة قبل المباراة على أرضه أمام لوتون تاون مساء غدا الجمعة.

وبعد قضاء بعض الوقت لتلقي العلاج بسبب مشاكل في "الصحة العقلية"، أكد فوستر أهميته لفريق بيرنلي بعد عودته في الجولة 18، حيث سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة في آخر ثلاث مباريات في الدوري.