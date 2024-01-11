الامارات | منتخب "الشاطئية" يواجه المغرب في افتتاح "دولية البرازيل الودية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية غدا نظيره المنتخب المغربي في افتتاح بطولة البرازيل الودية الدولية، فيما يلتقي في المباراة الثانية المنتخبان البرازيلي والأمريكي. ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة، التي تقام من 12 إلى 14 الجاري، ضمن برنامج معسكره الخارجي في البرازيل الذي انطلق في الثالث من يناير الحالي ويُختتم يوم 21 من الشهر ذاته، في اطار استعداداته لمشاركته في كأس العالم للشاطئية "الإمارات 2024".

وخاض المنتخب خلال فترة وجوده في البرازيل قبل انطلاق البطولة الودية مباراتين وديتين أمام فريقي رابوسا وإي سي أيه البرازيليين وفاز فيهما 4 – 2 و 5 – 2، ومن المقرر أن يخوض مباراتين إضافيتين بعد ختام مشاركته في هذه الدورة.