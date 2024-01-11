ناد سعودي يستهدف التعاقد مع مدافع تشيلسي

آشارت تقارير صحفية إلى إهتمام نادي سعودي بالتعاقد مع مالانج سار، لاعب تشيلسي في الميركاتو الشتوي الجاري.

أكد الإعلامي التركي أكرم كونور إهتمام ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي تشيلسي بالتعاقد مع الفرنسي ملانج سار في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

كتب أكرم كونور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “الاتفاق يراقب وضعية المدافع الفرنسي مالانج سار، من أجل ضمه في شتاء 2024”.

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وكان تشيلسي قد أعار سار إلى نادي موناكو الفرنسي الموسم الماضي، قبل عودته إلى تشيلسي، مرة اخرى

الجدير بالذكر أن المدافع الفرنسي لم يشارك مع في أي مباراة مع تشيلسي هذا الموسم.

يسعى جيرارد لتدعيم صفوف الاتفاق بصفقات عالمية جديدة لمحاولة تحسين أوصاع الفريق الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة.