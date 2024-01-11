فانتازي.. ارتفاع سعر كيفن دي بروين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفع اليوم الخميس سعر صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، ، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 11 يناير وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 10.3 مليون جنيه إسترليني

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.5 مليون جنيه إسترليني

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 5 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.6 مليون جنيه إسترليني