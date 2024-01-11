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فانتازي.. ارتفاع سعر كيفن دي بروين اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفع اليوم الخميس سعر صانع ألعاب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، ، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 11 يناير وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 10.3 مليون جنيه إسترليني

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.5 مليون جنيه إسترليني

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 5 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كونستانتينوس تسيميكاس () 4.6 مليون جنيه إسترليني

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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