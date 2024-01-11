فانتازي... "من هم أفضل اللاعبين في مانشستر سيتي؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يناقش خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي من أجل تحديد أفضل اللاعبين في فريق مانشستر سيتي يمكن لمدربي فانتازي امتلاكهم خلال الفترة المقبلة، بعد عودة دي بروين من الإصابة.

وقال لي بونفيلد: "هذا هو الوقت من العام الذي يبدأ فيه مانشستر سيتي تغيير أسلوبه، ومع عودة دي بروين أفكر في شرائه بدلا من محمد صلاح (13.2 مليون جنيه إسترليني) أثناء غيابه في كأس الأمم الأفريقية، لكن الدقائق التي سيحصل عليها البلجيكي في موضع شك".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "فكرة أن هالاند لم يكن حتى ضمن الفريق ضد هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي يعني أنني سأنتظر حتى الجولة 22 لشرائه وهو بعد ثلاثة أسابيع تقريبا، ومن المحتمل أن يشارك دي بروين في دقائق قليلة خلال بضع مباريات، لذا أعتقد أن فيل فودين (7.9 مليون جنيه إسترليني) هو لاعب السيتي الذي يجب اختياره".

وواصل خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "يجب تجنب شراء دي بروين حتى يعود لكامل لياقته البدنية ويحصل على الكثير من الدقائق، وسيعود هالاند في الأسبوع 22 على أقرب تقدير، لذلك يتنافس فودين مع مارتن أوديجارد (8.5 مليون جنيه إسترليني) ليكون أحدهما بديلا لصلاح هذا الأسبوع".

ومن جانبه قال بن كرابتري: "أنا أملك فودين وجوليان ألفاريز، وتبدو أيام ألفاريز معدودة، لذا من المحتمل أن أشتري هالاند بدلا منه خلال أسبوعين، وسيكون دي بروين خيارا رائعا، لكنني سأنتظره حتى يشارك في مباراتين، وسأبقي على فودين في فريقي لأنه متألق".

وأوضح خبير الفانتازي براس: "ما زلنا في حالة تغير مستمر مع لاعبي السيتي نظرا لأن هالاند لم يكن ضمن الفريق ضد هدرسفيلد وما زال دي بروين يشارك في دقائق قليلة، وهذا يعني أنه من السهل اختيار ألفاريز وفودين".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "حاليا لدي ألفاريز فقط في فريقي، ولكن من المؤكد أن عدد لاعبي السيتي سيزداد خلال الأسابيع المقبلة، وخطتي هي بيع ألفاريز وشراء هالاند في الأسبوع 22، ووكر وبرناردو سيلفا (6.5 مليون جنيه إسترليني) في قائمتي".