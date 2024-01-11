الامارات | المنتخب يواصل التحضير.. وبينتو يجتمع باللاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته في الدوحة، استعداداً لمواجهة هونغ كونغ على استاد خليفة الدولي في الـ18:30 من مساء بعد غدٍ، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي إيران وفلسطين. وعقد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، اجتماعات مع اللاعبين بصورة فردية وفي مجموعات، وعمل على معالجة بعض النقاط التي رافقت الأداء في التجارب الودية.

من جهته، قال لاعب المنتخب علي صالح في تصريحات صحافية: «نحترم المنافس، كل المنتخبات الموجودة في المجموعة تملك الدافع، وتسعى للتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة».

وأضاف: «المنتخب حظي بإعداد جيد للبطولة، بعد أن أقام معسكراً بالعاصمة أبوظبي، تخللته تجربتان وديتان أمام كل من قيرغيزستان وعُمان، حققتا الهدف المطلوب، بعد أن وجد معظم اللاعبين الفرصة للمشاركة في التجربتين»، مضيفاً أن «الجميع على أهبة الاستعداد ورهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت».

بدوره، قال اللاعب عبدالله إدريس: إن «المباراة الأولى هي الأهم في مرحلة المجموعات، لأن تحقيق نتيجة إيجابية فيها يزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويرفع الروح المعنوية لعناصر المنتخب».