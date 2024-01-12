ترحيب خاص ومميز لـ مهاجم الأهلي الجديد وسام أبو علي.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل لاعبو الأهلي، مهاجم فريق الكرة الجديد والمنضم حديثا للقلعة الحمراء، الفلسطيني وسام أبو علي، خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

حرص لاعبو الأهلي على استقبال وسام أبو علي بشكل خاص، والترحيب به عن طريق تنظيم ممر شرفي للاعب، قبل بداية المران الجماعي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع وسام أبو علي القادم من نادي سريوس السويدي بعقد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وانطلقت مساء اليوم التدريبات الجماعية لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال.

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