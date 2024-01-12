الامارات | مجلس أمناء جائزة «الإبداع الرياضي» يستعرض المرحلة المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» آفاق العمل للمرحلة المقبلة للجائزة، ومحور التنافس الذي يحقق دور الجائزة كإحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في فئة تمكين المجتمعات، وكذلك دورها في تحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، والارتقاء بنتائجه إلى مستوى الإبداع، ووضع الرياضيين العرب في مراكز دولية متقدمة، وارتقاء منصّات التكريم العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة، برئاسة مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور خالد علي بن زايد، نائب رئيس المجلس، والأعضاء: الدكتور حسن مصطفى، ومصطفى براف، وعايشة غراد، وأحمد مساعد العصيمي، والدكتور خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة، وموزة المرّي، أمين عام الجائزة، وناصر أمان آل رحمة، مدير الجائزة. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير اللجان الفنية والتحكيم والاتصال والتسويق، والتقارير الخاصة بعملية الترشح والتحكيم في الدورة الـ12.

ورفع مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرؤية سموّه الحكيمة التي حققت الإنجازات، وأطلقت المبادرات العديدة لخدمة الإنسانية، التي انطلقت منها الجائزة، وكذلك تفضل سموّه بدعم الجائزة وحضور حفل التكريم، ولقاء الفائزين في عدد من دوراتها، منها لقاء سموّه الفائزين في الدورة الـ12.

كما رفع مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راعي الجائزة، على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي وضعت الجائزة في الصدارة عالمياً، وإلى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على قيادة العمل والتوجيهات السديدة التي مكنّت الجائزة لأن تصبح أهم وأكبر جائزة رياضية، وإلى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتفضل سموّه بتكريم الفائزين في الدورة الـ12 للجائزة.

وقال الطاير في تصريح صحافي: «الجائزة مبادرة رائدة من الإمارات إلى الوطن العربي والعالم، والعديد من المؤسسات الوطنية تحرص على الارتباط بعلاقات رعاية وشراكة مع الجائزة لدعم جهود الجائزة، والإسهام في تعزيز مكانتها كأكبر جائزة رياضية دولية وتحقيق أهدافها، ولهم منا كل التقدير وسنواصل العمل معهم لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة».