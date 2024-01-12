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الامارات | 6 مستجدات في كأس آسيا أبرزها الصافرة النسائية و«التسلل الآلي»

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدق كأس أمم آسيا طبول المنافسة اليوم، في ظل ستة مستجدات على البطولة القارية التي تستضيفها الدوحة حتى العاشر من فبراير المقبل.

للإطلاع على أبرز التحديثات التي تشهدها البطولة التي تُقام للنسخة الثانية على التوالي على أراضٍ عربية، بعد اعتذار الصين عن الاستضافة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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