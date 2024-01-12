الامارات | تياغو وسيف الدين خاوي خارج حسابات خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة خورفكان لكرة القدم بصدد الاستغناء عن خدمات لاعبي الفريق الأول، البرازيلي تياغو دي ليونكو، والتونسي سيف الدين خاوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن تعاقدها مع لاعب منتخب أوزبكستان عزيز بيك أمونوف، والبرازيلي رانيل سانتانا. ويجيد الأوزبكي اللعب في مراكز

عدة، أبرزها كصانع ألعاب، بينما يلعب سانتانا في خط الهجوم.

وانضم عزيز بيك أمونوف، وكذلك مواطنه الأوزبكي عبدالله عبدوليف، إلى منتخب بلادهما أوزبكستان للمشاركة في منافسات بطولة آسيا، التي تنطلق في قطر اليوم، ومن المتوقع أن يكونا ضمن التشكيلة الأساسية. يذكر أن خورفكان يحتل المركز العاشر في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 13 نقطة، وذلك بعد مرور 12 جولة.