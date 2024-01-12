الامارات | الدرمكي: ديون نادي الرمس وصلت إلى 2.5 مليون درهم 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، سالم الدرمكي، أن «النادي يعاني ديوناً مالية كبيرة بلغت 2.5 مليون درهم، وأن ذلك تسبب في عرقلة سير الفعاليات الرياضية في النادي، كما أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لم يحصلوا على رواتب منذ ثلاثة أشهر، ما جعل النادي يضع خيار الانسحاب من مسابقة دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة ضمن حساباته».

وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الديون تراكمت بسبب صيانة الملاعب الداخلية للنادي، وفقاً لتوجيهات اتحاد كرة القدم لترخيص اللعب فيها، إلى جانب النفقات الخاصة برواتب اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية لمختلف فرق النادي، وفي كل الرياضات وليس في فريق كرة القدم فقط، فضلاً عن فواتير الماء والكهرباء».

وأكمل: «تم في الفترة الأخيرة قطع الكهرباء عن منشآت النادي، وبعد مفاوضات مع هيئة الماء والكهرباء في رأس الخيمة، تم تقسيط المبلغ إلى نحو 80 ألف درهم شهرياً، على أن يكون ذلك في نهاية الشهر الجاري».

وأضاف إنه «حفاظاً على استمرار عمل النادي، دفع شخصياً مع محبين للنادي بعض رواتب الأشهر السابقة للمستحقين على سبيل القرض، وإن ذلك تم إثباته بمستندات على أن تتم إعادتها لأصحابها عندما تتيسّر الأمور»، مبيناً أن «الهيئة العامة للرياضة تدعم النادي بمبلغ 60 ألف درهم شهرياً، لكنه غير كاف لإيجاد الحلول من أجل استمرار نشاط فرق النادي في مختلف الرياضات». وأكد مصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن «معدل رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يصل إلى نحو 3500 درهم شهريا للاعب، وأن ذلك يُعدّ مبلغاً زهيداً، مقارنة ببقية الأندية الأخرى في الدرجة الأولى».