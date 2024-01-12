الامارات | نفاد تذاكر افتتاح كأس آسيا.. 3 دول في صدارة الأكثر شراء للتذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم، عن نفاد تذاكر مباراة افتتاح البطولة القارية بين منتخبي قطر ولبنان الجمعة على استاد لوسيل الدولي.

وتبلغ سعة الملعب المونديالي، الذي استضاف نهائي كأس العالم في قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا 80 ألف متفرج.

وتم الإعلان عن بيع 900 ألف تذكرة حتى الآن لمباريات البطولة التي تشهد إقبالاً كبيراً على شراء التذاكر.

وخلال المراحل الثلاث التي خصصتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي إلكترونيا، وصل عدد التذاكر في المرحلة الأولى 150 ألف تذكرة، تم بيعها بالكامل منها 81 ألف تذكرة تم بيعها في اليوم الأول فقط، بينما في الدفعة الثانية تم بيع 90 ألف تذكرة خلال أول 24 ساعة فقط، وتصدر المشجعون من قطر والسعودية والهند قائمة الجماهير الأكثر شراء للتذاكر.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على أن تكون التذاكر في متناول جميع الفئات عبر توحيد الأسعار، بحيث بلغت قيمة تذاكر الفئة الأولى 60 ريالًا، مقابل 40 ريالاً لتذاكر الفئة الثانية و25 للفئة الثالثة.

في المقابل، بلغت أسعار تذاكر مباراتي الافتتاح والنهائي 250 ريالاً للفئة الأولى و100 للفئة الثانية و30 للفئة الثالثة وهي نفس أسعار مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي كذلك.