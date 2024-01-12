الامارات | الأسطورة إريكسون يعلن استسلامه.. أيامي معدودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب السويدي سفين غوران إريكسون (75 عاماً) أنه مريض بالسرطان وأن حالته تشير إلى أنه لن يعيش سوى حوالي 12 شهراً "على أقصى تقدير".

وفي مقابلة مع الإذاعة العامة السويدية، قال المدرب الذي يتمتع بمسيرة حافلة في العديد من البلدان: "في أفضل الأحوال، يتبقى لي عام واحد، وفي أسوأ الأحوال، أقل قليلاً"، مضيفاً أنه "سيقاوم قدر استطاعته".

وأقر المدرب السابق لمنتخبات إنجلترا والمكسيك وكوت ديفوار والفلبين، أنه بدلاً من الجلوس في المنزل و"الشكوى من سوء الحظ" فإنه يفضل أن يكون لديه نظرة "إيجابية" وعدم الاستسلام "للشدائد".

وكان إريكسون قد ترك العام الماضي منصبه كمدير رياضي لنادي كارلستاد السويدي المتواضع، بسبب مشكلات صحية، فيما كانت المرحلة الأخيرة من مسيرة طويلة ومثمرة بدأت أواخر السبعينيات في السويد.

وبعد فوزه بالدوري وكأس الاتحاد الأوروبي مع فريق غوتنبرغ السويدي، انتقل إلى بنفيكا، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري ومن هناك ذهب إلى إيطاليا، حيث قضى معظم مسيرته المهنية في أندية مثل روما وفيورنتينا وسامبدوريا ولاتسيو، الذي فاز معه بالسيري آ والعديد من الألقاب الأخرى، كما درب إريكسون مانشستر سيتي وليستر سيتي في إنجلترا، بالإضافة إلى بعض الفرق في الصين وتايلاند.