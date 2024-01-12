الامارات | كابوس 2019 يطارد "الكانغارو" قبل مواجهة الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ منتخب أستراليا حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، حينما يواجه نظيره الهندي غدا السبت، في افتتاح مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات لنسخة المسابقة المقامة في دولة قطر.

وتشهد المجموعة ذاتها مواجهة أخرى في نفس اليوم بين منتخبي سورية وأوزبكستان.

ويطمح منتخب (الكانغارو الأسترالي)، الذي توج باللقب حينما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2015، لتحقيق بداية جيدة في أمم آسيا 2023، وذلك في ثاني مواجهة يخوضها ضد منتخب الهند في تاريخ مشاركتهما بالبطولة القارية.

وبعد مرور 13 عاما من لقائهما الوحيد في البطولة خلال نسخة عام 2011 بقطر، والذي انتهى بفوز الأستراليين 4 / صفر، يتجدد الموعد بين المنتخبين في أمم آسيا بالعاصمة الدوحة من جديد.

ومنذ انضمامه لعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2006، لم يغب المنتخب الأسترالي عن أي نسخة لبطولة أمم آسيا، وكان أقل إنجاز حققه الفريق هو التأهل لدور الثمانية في نسختي 2007 و2019، فيما حقق اللقب عام 2015 وحل وصيفا في نسخة 2011.

ويرغب منتخب أستراليا، الذي يشارك للمرة الخامسة على التوالي في أمم آسيا، لتجنب ما حدث له في النسخة الماضية بالإمارات قبل 5 أعوام، حينما تلقى خسارة مفاجئة صفر / 1 أمام منتخب الأردن في مستهل مشواره بهذه النسخة، التي ودعها من دور الثمانية.

ويعد المنتخب الأسترالي، الذي يحتل المركز الـ25 عالميا والرابع بين المنتخبات الآسيوية في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضمن أبرز المرشحين للتتويج بكأس الأمم الآسيوية هذا العام.

ويمتلك منتخب أستراليا كوكبة من النجوم المحترفين بالأندية الأوروبية وكذلك في الوطن العربي بالإضافة لعدد آخر من العناصر المحلية، يأتي في مقدمتهم حارس المرمى المخضرم ماثيو ريان، قائد الفريق، الذي يلعب في صفوف ألكمار الهولندي، كما يتواجد أيضا عزيز بيهيتش، مدافع ملبورن سيتي الأسترالي، الذي خاض 63 مباراة دولية، ومارتن بويل، مهاجم هيبرنيان الأسكتلندي، وهاري سوتر، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

ويتولى جراهام أرنولد تدريب المنتخب الأسترالي منذ عام 2018، حيث قاد الفريق للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم بقطر 2022، بعد الفوز على الدنمارك وتونس والخسارة من فرنسا، لكن الفريق خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة أمام الفريق الذي توج باللقب العالمي فيما بعد.

وأعرب آرنولد عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة بقوة من أجل التتويج بلقب أمم آسيا، حيث صرح بعد فوز فريقه 2/ صفر على البحرين في ختام استعداداته للمشاركة في البطولة "من الرائع دائماً العودة إلى قطر، استعداداتنا كانت رائعة، فقد خضنا مباراة جيدة للغاية أمام البحرين في أبوظبي قبل بداية كأس آسيا".

أضاف المدرب الأسترالي في تصريحاته، التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الألكتروني الرسمي "توقعاتي القادمة للبطولة هي دائماً الفوز باللقب، سيكون علينا مواجهة الهند في المباراة الأولى، وينبغي علينا أن نكون مستعدين لذلك".

وتابع "بالنسبة لنا، أعتقد أن المباراة أمام البحرين كانت مثالية قبل كأس آسيا، عندما نلعب ضد هذا النوع من الدول، فإنهم يتراجعون للدفاع. معظم الدول التي لعبنا ضدها في الأشهر الـ12 الماضية لم تفعل ذلك.. أعتقد أن منتخب البحرين قوي، وهو يزداد قوة، ومثل الكثير من منتخبات غرب آسيا، كانوا أقوى من الناحية البدنية مما توقعنا".

في المقابل، يتسلح منتخب الهند بإنجاز الستينيات حين يشارك في النسخة الأحدث من كأس أمم آسيا، حيث لم يعرف طريق النجاح في البطولة القارية سوى عبر نسخة 1964 بعد عام واحد من وفاة المدرب الأشهر في تاريخ الهند سيد عبد الرحيم الذي تصدر المشهد إبان العصر الذهبي للفريق في خمسينيات ومطلع ستينيات القرن الماضي قبل وفاته في عام 1963.

وشهدت نسخة 1964 من أمم آسيا، حصول المنتخب الهندي على المركز الثاني، في أبرز إنجاز كروي للفريق على مر العصور، ورغم مشاركته في البطولة في نسخ 1984 و2011 و2019، فإنه لم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز خلالها.

ويتولى الكرواتي إيجور ستيماتش تدريب المنتخب الهندي، الذي يتواجد في المركز 102 في تصنيف فيفا، بينما يعد القائد سونيل شيتري /39 عاما/ هو اللاعب الأبرز في الفريق، حيث أنه الأكثر مشاركة برصيد 145 مباراة دولية كما أنه يتصدر قائمة هدافي الفريق التاريخيين برصيد 95 هدفا.

وتحدث شيتري عن المواجهة ضد أستراليا، حيث قال : "لم تكن لدينا معرفة كبيرة بالمنتخب الأسترالي عندما لعبنا ضدهم عام 2011".

أضاف اللاعب الهندي "لقد شاهدنا مبارياتهم الودية ضد فلسطين والبحرين، ونعرف الدوريات التي يتواجد فيها لاعبوهم، ونعلم مستوى القدرات الفردية التي تتواجد عندهم".

وشدد شيتري في تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي الإلكتروني الرسمي "مع هذه المعرفة، يختفي عامل الخوف. يجب أن أعترف، بالطبع، أنهم جيدون للغاية. إنهم أعلى بمستويين مما نلعبه في الدوري الهندي الممتاز، لكننا على الأقل ندرك ما نواجهه".