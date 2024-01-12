بطولة إسبانيا: جيرونا للصدارة وحيداً بلقاء ألميريا

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : في ظل مشاركة ريال مدريد في الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم في السعودية حيث تأهّل إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 5 3، ستكون أمام جيرونا فرصة خطف صدارة الدوري مجدداً حين يحلّ على ألميريا متذيّل الترتيب الأحد ضمن المرحلة العشرين.

لم يخسر الفريق الكاتالوني الذي يُعدّ مفاجأة الموسم، في آخر 14 مباراة ضمن جميع المسابقات، منذ سقوطه أمام ريال 3 0 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحقّق فريق المدرب ميتشل نتائج لافتة، إذ تغلّب على برشلونة 4 2 في كانون الأوّل/ديسمبر وأتلتيكو مدريد 4 3 في المرحلة الماضية معزّزاً حظوظه بالتتويج باللقب لأوّل مرّة في تاريخه.

ويفتقد جيرونا خدمات مدافعه دافيد لوبيس لأربع مباريات بسبب إيقافه من قبل الاتحاد المحلّي بسبب اعتراضه على حكم المباراة التي فاز فيها على ألميريا بالذات 5 2 في تشرين الأول/أكتوبر. مباراةٌ كان الفريق الكاتالوني متأخّراً فيها بهدفين قبل أن يكشّر عن أنيابه ويقلب الطاولة مسجّلاً خماسية.

في المقابل، لا يزال أليميريا قابعاً في ذيل الترتيب وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الليغا حتى الآن، بفارق 11 نقاط عن أقرب مركزٍ آمن.

ويقول سانشيس الذي دخل فريقه الموسم بغية البقاء في الدوري ووجد نفسه مشاركاً الصدارة مع ريال مدريد مع انتصاف الدوري، إن الفريق يطمح حالياً بالتأهّل إلى مسابقةٍ أوروبية في الموسم المقبل، رغم أن مركزهم في الدوري يجعلهم منافسين على اللقب.

وتابع بعد آخر فوزٍ على أتلتيكو "لا يُمكننا أن نلحق بنمط ريال مدريد، ولا نريد أن نضع هذا الحِمل على أنفسنا (المنافسة على اللقب).

وقال سانشيس قبل الفوز على إلتشي 2 0 في الدور 32 من كأس إسبانيا "ليس هناك ضغطاً علينا من الخارج لشعورنا بقدرتنا على الفوز بأي مباراة. ليس علينا واجب الفوز في جميع المباريات، لكن من واجبنا أن ننافس فيها".

وسبق أن اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وتشافي هرنانديس مدرب برشلونة أن جيرونا منافس على اللقب.

وينشغل قطبا إسبانيا حالياً بالكأس السوبر الإسباني وذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا الذي ينطلق في 13 شباط/فبراير.

ويُعدّ جيرونا صاحب أفضل خط هجوم في الدوري بـ46 هدفاً، في حين أن لدى ألميريا أضعف خط دفاع (43).

بلباو لفكّ الشراكة مع أتلتيكو

ويستضيف أتلتيك بلباو الرابع ريال سوسييداد السادس آملاً بفكّ الشراكة مع أتلتيكو مدريد الخامس المتعادل معه بالنقاط (38)، في ظل غياب الأخير عن المرحلة.

ولن تكون المهمّة سهلة للفريق الذي لم يخسر في آخر 12 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع الأخيرة ضمن الدوري والكأس، وهو على عتبة معادلة رقمه عام 1988، حين خرج بشباكٍ نظيفة أربع مرات متتالية في الدوري.

وسيغيب أحد أبرز لاعبي الفريق الباسكي، الغاني إينياكي وليامس لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق السبت حتّى 11 شباط/فبراير.

ويُعدّ وليامس أفضل هدّافي بلباو (8) مشاركةً مع غوركا غوروسيتا، لكن غيابه الأخير لم يكن مؤثّراً للغاية، إذ فاز فريقه بدونه 3 0 على إيبار في الكأس و2 0 على إشبيلية في الدوري، علماً أنه لم يُسجّل منذ مواجهة غرناطة في المرحلة السادسة عشرة.

في المقابل، لم يخسر سوسييداد في آخر عشر مباريات خارج أرضه (فاز 6 مرات) ما قد يُعطي ثقةً للفريق بتحقيق فوزٍ جديد وتقليص الفارق مع منافسه إلى ثلاث نقاط.