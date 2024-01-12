معلق مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت عن معلق مباراة مصر وموزمبيق والتي ستجمع بينهما مساء الأحد المقبل في البطولة الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الحالي والتي تجمع بينهما في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.



معلق مباراة مصر وموزمبيق:



قررت شبكة بي أن سبورتس إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر وموزمبيق، لـ علي محمد علي، والتي تنقل على قناتي beIN Afcon 1 / 2.

وتبدأ مباراة مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتبدأ بطولة كأس أمم أفريقيا غدا السبت الموافق 13 يناير حتى 11 فبراير من الشهر المقبل.

