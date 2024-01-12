تطورات جديدة حول مفاوضات الزمالك مع مهاجم الاهلي السابق

كشفت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية عن اخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم التعاقد مع أحد مهاجمي النادي الاهلي السابقين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وارتبط أكثر من لاعب سابق داخل النادي الاهلي بإمكانية الانتقال إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك ويأتي على رأسهم السنغالي أليو بادجي مهاجم نادي بوردو الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب قررت بصورة مؤقتة تجميد المفاوضات مع بادجي حين حسم موقف حل أزمة إيقاف القيد وتسوية أزمة الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والمقدرة بمليون و500 ألف دولار.

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وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق أن اللاعب معروض بالفعل على الفارس الأبيض مشددًا على أنه مهاجم جيد جدا، كما أنه يلعب في الوقت الحالي بفرنسا، ولكن الأمور لم تُحسم بعد.

ويستعد فريق الكرة الأول بـ الزمالك السفر إلى الإمارات بعد أن وافق مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، على مشاركته في بطولتين وديتين.