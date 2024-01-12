محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل كول بالمر على شارة الكابتن، وتم تعيين بوكايو ساكا نائبا له.

ديفيد رايا (آرسنال) 4.9 مليون جنيه إسترليني

يتمتع حارس مرمى أرسنال بأداء مميز على أرضه قبل زيارة كريستال بالاس.

وفشل رايا مرتين فقط في تحقيق النقاط على أرضة خلال آخر ست مباريات له على ملعب الإمارات، حيث حافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات وتصدى لركلة جزاء.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

سبع تمريرات حاسمة وخمس شباك نظيفة جعلت ظهير توتنهام يحتل المركز الثالث في ترتيب المدافعين برصيد 77 نقطة.

ويزور بورو مانشستر يونايتد بعد تسجيله هدف الفوز ضد بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، مما يسلط الضوء على إمكاناته الهجومية الهائلة.

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 5 مليون جنيه إسترليني

يعد الظهير الإكوادوري هو المدافع الأكثر شراءً للجولة 21، حيث تم شرائه من قبل 619 ألف مدرب جديد قبل مباراته على أرضه ضد ولفرهامبتون.

ولدى إستوبينان هدفين وثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات فقط هذا الموسم، بمتوسط 4.6 نقطة في المباراة الواحدة.

مالو جوستو (تشيلسي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

يمكن أن يقدم المدافع الفرنسي قيمة كبيرة مقابل سعره المنخفض عندما يلعب على أرضة ضد فولهام.

وقدم جوستو جميع تمريراته الحاسمة الثلاث هذا الموسم خلال مشاركاته الخمس في ستامفورد بريدج، بمتوسط 4.6 نقطة في المبارة الواحدة.

بوكايو ساكا (آرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

قدم الجناح الإنجليزي تهديدا كبيرا على مرمى الخصم خلال آخر ستة أسابيع من الدوري، على الرغم من تسجيله مرة واحدة فقط في تلك الفترة.

ومن بين لاعبي خط الوسط في فانتازي، لم يتفوق على ساكا صاحب 24 تسديدة و20 كرة داخل منطقة الجزاء إلا محمد صلاح، مما يشير إلى إمكانية مشاركته بالأهداف ضد كريستال بالاس الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة خلال آخر تسع مباريات في الدوري.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.9 مليون جنيه إسترليني

تألق جناح مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا في غياب نجم الفريق إيرلينج هالاند.

ويزور فودين فريق نيوكاسل يونايتد بعد تسجيله أربعة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال آخر أربع مباريات في جميع المسابقات.

ريتشارليسون (توتنهام) 6.9 مليون جنيه إسترليني

إجمالي الفرص الست الخطيرة التي أتيحت له خلال آخر خمس أسابيع هي أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي.

باسكال جروس (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

خط الوسط الألماني هو أفضل لاعب في برايتون على ملعب أميكس هذا الموسم، برصيد هدفين وثلاث تمريرات حاسمة و47 نقطة خلال تسع مباريات على أرضه.

وتعد فرص جروس الـ 22 التي تم إنشاؤها خلال آخر ستة أسابيع من أفضل الفرص في فانتازي، في حين أن تسديداته الـ 16 هي الأكثر تميزا في فريقه.

كول بالمر (تشيلسي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

حقق لاعب خط الوسط 10 نقاط فأكثر في أربعة مناسبات خلال 12 مباراة فقط منذ ظهوره لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

ويصنف فولهام، زائر بالمر، من بين أسوأ فريقين من حيث استقبال الأهداف والتسديد على المرمى والفرص الخطيرة في المباريات خارج أرضه خلال موسم 2023/24.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.9 مليون جنيه إسترليني

فشل المهاجم الإنجليزي في التسجيل أو الصناعة مرة واحدة فقط خلال آخر أربع مباريات خارج أرضه، وحصل على 27 نقطة بفضل ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

ويسافر واتكينز إلى فريق إيفرتون الذي استقبل هدفين فأكثر خلال كل من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفان توني (برينتفورد) 7.9 مليون جنيه إسترليني

يشير الهتاريك الذي سجله المهاجم في المباراة الودية ضد ساوثامبتون الأسبوع الماضي إلى أنه يمكنه تحقيق الكثير من النقاط على الفور، بعد عودته من الإيقاف.

ويستضيف توني فريق نوتنجهام فورست الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة خلال آخر أربع مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الجديد نونو إسبيريتو سانتو.