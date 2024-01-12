الامارات | كأس آسيا تترقب أرقاماً قياسية في البث التلفزيوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم للوصول إلى أكبر قاعدة من الجماهير في تاريخ البطولة، مع تواصل استعداد أفضل 24 منتخباً في قارة آسيا للتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الثمين.

وتنطلق النسخة الـ18 للمسابقة القارية، التي تستضيفها قطر، اليوم الجمعة، حيث تستمر فعالياتها حتى 10 فبراير القادم، وتجرى مبارياتها في 9 ملاعب.

ومن المنتظر أن تقوم 60 شبكة تلفزيونية بعرض المباريات، على امتداد أكثر من 160 دولة وإقليم بكافة أرجاء العالم، حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وقال داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي: "يشدد الاتحاد في إطار الرؤية والمهمة على ضمان بقاء كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في القارة، وعلى إقامة بطولات على مستوى عالمي للاعبين والفرق".

أضاف جون في تصريحاته للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي "كيفما نظرنا للأمر، فإن عرض أهم بطولاتنا على مستوى الرجال في هذا العدد من الدول والأسواق، يؤكد أن طموحاتنا تتحقق، وهو يعكس المكانة المتنامية لكأس آسيا".

وأوضح: "نحن ممتنون للثقة التي يقدمها الشبكات الناقلة وشركاؤنا الإعلاميون بكرة القدم الآسيوية، ونحن نتطلع للعمل معهم جميعاً لتقديم أفضل تجربة لجماهيرنا المتحمسة ولكافة الأطراف المعنية".

يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في تلك النسخة على 6 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.